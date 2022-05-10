Аваков: Если бы сейчас встретил Киву, то застрелил его - так надо поступать с предателями и негодяями
Эксминистр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Илью Киву сделал продавцом Медведчук, большие деньги и эфиры на российском телевидении. По словам Авакова, если бы он его встретил, то собственноручно застрелил бы
Об этом он рассказал в интервью каналу "Украина 24", передает Еспресо.
"Если бы у меня была возможность, я бы застрелил его (Илью Киву, – ред). И так сделал бы каждый, у кого было бы в такой момент оружие", – рассказал Аваков.
По его мнению, именно так следует поступать с любым предателем и негодяем.
"В 2014-2015 году в Дебальцево Кива вел себя смело и антироссийски, это было очевидно. Если взять его высказывания тех лет, не уверен, что удастся найти более радикальные", - считает эксминистр.
По мнению Авакова, в жизни Кивы позже появился Медведчук, деньги и желание выступать на российском ТВ.
"В итоге, мы его видим там, где он сейчас находится. Негодяй призывает бомбить украинские города атомной бомбой. Это не человек уже, а сущность, которой нужно гореть в аду. Убежден, с ним так и произойдет, независимо от того, умрет ли он от руки украинского патриота или от руки россиян, которым будет выгодно так поступить с ним. Такова его судьба", — отметил Аваков.
- 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киви и анонсировала объявление его в международный розыск.
- 10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.
- 21 апреля Кива попросил у Путина политическое убежище и гражданство России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.39
Покупка 31.39Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.94Продажа 33.8
- Актуальное
- Важное