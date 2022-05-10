Аваков: Если бы сейчас встретил Киву, то застрелил его - так надо поступать с предателями и негодяями

Об этом он рассказал в интервью каналу "Украина 24", передает Еспресо.

"Если бы у меня была возможность, я бы застрелил его (Илью Киву, – ред). И так сделал бы каждый, у кого было бы в такой момент оружие", – рассказал Аваков.

По его мнению, именно так следует поступать с любым предателем и негодяем.

"В 2014-2015 году в Дебальцево Кива вел себя смело и антироссийски, это было очевидно. Если взять его высказывания тех лет, не уверен, что удастся найти более радикальные", - считает эксминистр.

По мнению Авакова, в жизни Кивы позже появился Медведчук, деньги и желание выступать на российском ТВ.

"В итоге, мы его видим там, где он сейчас находится. Негодяй призывает бомбить украинские города атомной бомбой. Это не человек уже, а сущность, которой нужно гореть в аду. Убежден, с ним так и произойдет, независимо от того, умрет ли он от руки украинского патриота или от руки россиян, которым будет выгодно так поступить с ним. Такова его судьба", — отметил Аваков.

6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киви и анонсировала объявление его в международный розыск.

10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.

21 апреля Кива попросил у Путина политическое убежище и гражданство России.

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