Аутоиммунный синдром официально внесли в список побочных эффектов COVID-вакцины от Johnson & Johnson
Редкий синдром Гийена-Барре официально попал в список побочных эффектов вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson на территории ЕС
Об этом сообщает регулятор ЕС (ЭМА)
Решение было принято после исследования случаев выявления заболевания Комитетом по безопасности EMA.
Хотя случаи после вакцинации возникают очень редко, медицинские работники должны знать признаки и симптомы синдрома, чтобы обеспечить диагностику и лечение.Комитет рассмотрел 108 случаев синдрома, была зарегистрирована одна смерть.
Там сообщили о возможной причинно-следственная связь между вакциной и СГБ.
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Вакцинированным людям рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появляются признаки и симптомы.
EMA подтверждает, что преимущества вакцины Janssen продолжают преобладать риски вакцины.
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