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Аутоиммунный синдром официально внесли в список побочных эффектов COVID-вакцины от Johnson & Johnson

22 июля, 2021 четверг
22:59
Коронавирус Johnson & Johnson вакцина

Редкий синдром Гийена-Барре официально попал в список побочных эффектов вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson на территории ЕС

Об этом сообщает регулятор ЕС (ЭМА)

Решение было принято после исследования случаев выявления заболевания Комитетом по безопасности EMA.

Хотя случаи после вакцинации возникают очень редко, медицинские работники должны знать признаки и симптомы синдрома, чтобы обеспечить диагностику и лечение.

Комитет рассмотрел 108 случаев синдрома, была зарегистрирована одна смерть.

Там сообщили о возможной причинно-следственная связь между вакциной и СГБ.

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Вакцинированным людям рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появляются признаки и симптомы.

EMA подтверждает, что преимущества вакцины Janssen продолжают преобладать риски вакцины.

Справка. СГБ - редкое аутоиммунное заболевание нервной системы. Обычно поражает стопы, руки, вызывая онемение, слабость или боль. Большинство людей полностью выздоравливают. Примерно 2/3 людей с СГБ испытывают симптомы через несколько дней или недель после кишечного расстройства или заболевания легких / носовых пазух.

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