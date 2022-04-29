Аутентификация без пароля. Украина развертывает решения Hideez и Yubico для усиления киберзащиты госучреждений

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи в telegram.



Hideez и Yubico – американские компании-производители устройств для аутентификации без пароля.



По данным пресс-службы, российские хакеры пытаются получать доступ к аккаунтам государственных учреждений, чтобы использовать их для последующих атак. Поэтому вопрос защиты от несанкционированного доступа является одним из самых актуальных.



"Хакеры, которые атакуют украинские государственные информационные ресурсы и критическую информационную инфраструктуру, внимательно следят за украинскими новостями. Они присылают фишинговые письма, которые имитируют распоряжение о государственной поддержке или государственных цифровых услугах, учитывают последние события в Украине, спекулируют на болезненных вопросах — войны и потерь украинцев, поэтому иногда преуспевают", - говорится в сообщении.



Решение, которое нарабатывается, будет использовать вместо пароля другие методы аутентификации, а также возможность удаленного управления учетными записями, рабочими устройствами и доступом к важным сервисам и рабочим станциям. Эта программа должна обеспечивать надежную защиту от кибератак – фишинга, спуфинга и "атак посредников".

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупредили, что злоумышленники используют для кибератак электронные письма с вредным вложением.

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