"Аусвайс, как у Гитлера": Данилов заявил, что Россия выдала 630 тыс. паспортов РФ в ОРДЛО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала 630 тыс. своих паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей
Об этом он заявил в эфире 24 канала .
Данилов сравнил паспорта РФ с аусвайсами, которые выдавали нацисты во время оккупации.
"Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны граница и с другой стороны граница. Это такой себе концлагерь для жителей ОРДЛО, и выдают там эти документы. Это как когда Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал", - сказал он.
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По словам секретаря СНБО, Кремль через паспортизацию хочет получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму.
"Если посмотреть Минские соглашения, то там нет такого, что РФ будет выдавать аусвайсы жителям Донецкой и Луганской областей. Для чего это делает Путин? Для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тыс. голосов", - добавил Данилов.
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