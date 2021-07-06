"Аусвайс, как у Гитлера": Данилов заявил, что Россия выдала 630 тыс. паспортов РФ в ОРДЛО

Об этом он заявил в эфире 24 канала .

Данилов сравнил паспорта РФ с аусвайсами, которые выдавали нацисты во время оккупации.

"Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны граница и с другой стороны граница. Это такой себе концлагерь для жителей ОРДЛО, и выдают там эти документы. Это как когда Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал", - сказал он.



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По словам секретаря СНБО, Кремль через паспортизацию хочет получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму.



"Если посмотреть Минские соглашения, то там нет такого, что РФ будет выдавать аусвайсы жителям Донецкой и Луганской областей. Для чего это делает Путин? Для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тыс. голосов", - добавил Данилов.