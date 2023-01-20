Australian Open: первая ракетка Украины вылетела из турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь с 19 на 20 января украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в третьем круге Australian Open.

Первая ракетка Украины впервые в карьере сыграла в 1/16 финала на турнирах Grand Slam, но не смогла показать положительный результат в сегодняшней встрече. Калинина проиграла Крейчиковой в двух сетах – 2:6 и 3:6.

В следующем раунде Барбора Крейчикова сыграет с Мартой Костюк (№61 WTA) или Джессикой Пегулой (№3 WTA).

В рейтинге WTA Калинина – 39, а Крейчикова – 23.

Australian Open

20 января

Ангелина Калинина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 2:6; 3:6

18 января во втором круге Открытого чемпионата Австралии Ангелина Калинина победила чешскую теннисистку Петру Квитову.

Также в среду Екатерина Байндль одолела американку Кэтрин Макнелли и впервые в карьере вышла в третий круг турнира Grand Slam.

Украинская теннисистка Марта Костюк победила австралийку Оливию Гадецки и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

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