История с аудиторской службой, которая начала "клепать" МО и импортеров оружия за сам факт возможности получения доходов - это классический пример того, каким было и каким должно перестать быть наше государство. Точнее – государственный аппарат.

Фактически своими выводами ГАСУ запретила закладывать прибыль в калькуляцию ценовых предложений. Списав доходы вооруженных компаний в убыток государственного бюджета.

Мы видим на примере ГАСУ классическую поведенческую модель украинского чиновничества, вбитую им на уровне позвоночника и спинного мозга. Эта модель состоит из безынициативности, глупости, примата инструкции над здравым смыслом и полного игнорирования всеобщего интереса общества и государства.

Для начала: кто такие импортеры оружия, эти получатели разрешенной прибыли в 3% кулаки и пауки в условиях войны? Это классические корсары и приватиры, люди, получившие от государства каперское свидетельство (в нашем случае — экспортную (на самом деле импортную, но это нюансы) лицензию на осуществление пиратских действий от имени государства. Почему пиратских, спросите вы? Потому что международный рынок оружия, мягко говоря, не функционирует как международный рынок трусов или нефти. В мире нет оружейной биржи. Или всемирного склада со шпильками для волос, губками для душа, ершиками для унитаза и снарядами одновременно. Вы не закажете оружие в интернет-магазине, так же как не купите его на базаре у бабы Мотри.

Международный рынок оружия – это сложная мафиозная система, в которой интересы государств, криминала, кланов, бизнесменов и разведок переплетены в сложный клубок отношений, действий, интриг, шантажа и заказных убийств.

Кто-то скажет: война – какая прибыль? Я отвечу на это: книги о корсарах вы читали невнимательно. Зачем в принципе потребовался институт разбойника в законе? Потому что это снимает с государства политическую и другие виды ответственности, оставляя выгоду посредством доминирования на морях и торговых маршрутах. Но переводит на приватира все расходы – содержание базы, судна, команды. Главное — государство ничего не хочет знать, не спрашивает, но и не осуждает корсаров за их жестокость и резню.

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3% прибыли — вроде бы много, учитывая объемы. Но куда они идут? В бездонные карманы или на то, чтобы у Украины было больше оружия, боеприпасов и техники?

Вы знаете, сколько стоит одно рукопожатие сенатора? 20 000 долларов через лоббистскую фирму на K-street в Вашингтоне. Вы знаете, какие взятки нужно разносить в некоторых довольно отдаленных странах, чтобы их чиновники закрыли глаза на просьбы "российских друзей" и что-то вынесли нам через дыру в заборе? Ок! Назовем это не взятками, а "подарками". Знаете, сколько стоят часы Патек Филипп Наутилус? 195 тысяч долларов. Яхты и лошади существенно дороже. А сколько стоят сами иностранные политики? Когда мы конкурируем за этот продукт с Кремлем и его ресурсами? Сколько стоят мастера длинных ножей, которые прирежут какого-нибудь резидента ГРУ, мешающего нам в отдаленной теплой стране? Сколько стоит внешнее наблюдение и частные спецслужбы, которые должны нарыть компромат для шантажа на иностранного чиновника? В конце концов, просто сколько стоят оружейные менеджеры по глобальным связям, отставные генералы разведки для представительских функций? Профессиональный международный юридический департамент для хозяйственных споров в ЕС или Великобритании? Знаете ли вы, сколько денег из этих 3% вложено в оборонное производство здесь, в Украине?

Вы об этом не знаете. И не должно знать. Потому что украинцы — достойные, смелые котики, мужественно и морально стойко противостоящие оркам. А все эти пакости делают какие-то пираты и бандиты, на которых государство не имеет никакого влияния! За каких-то несчастных 3%!

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Но проблема не в нас. А в том, что в аудиторской службе сидят не знающие не только этого. А вообще ничего, кроме анекдота о делке из 90-х, который покупает сигареты за 2 рубля за пачку, продает за 5 и "на эти вот 3% и живет". Аудиторы, судя по всему, тоже путают 3% прибыли с 300% отката!

Тупой социализм и постсовок нас губит. На данном этапе физически.

Что нужно изменить? Я скажу. На уровне Кабмина принять постановление, которое урегулирует эту историю. А дальше дать возможность нашим вооруженным корсарам иметь 10-15-20% прибыли. Чтобы росла конкуренция. И таким образом снижались цены. Чтобы возможности этих корсаров продвигались дальше и дальше. И это возможно, хотя я и не могу рассказать детали о том, как возможно, почему и куда.

Рынок, частная инициатива, конкуренция — так строились империи, которые правили миром и соревновались друг с другом за выживание. И есть четкая закономерность в том, почему Испания проиграла, а Великобритания выиграла.

Дайте бизнесу вооружать войско!

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Об авторе. Сергей Высоцкий, журналист, бывший народный депутат Украины.

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