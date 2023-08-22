Audi в рамках санкций отключил российских дилеров от ПО
Автоконцерн Audi, как и другие западные производители, ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению.
Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на источник в официальном дилерском центре.
По его словам, это произошло два месяца тому назад.
"Помимо проблем с программированием дубликатов ключей невозможно установить и детали, где требуется программирование, – блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее", – рассказал источник. Он уточнил, что альтернативного программного обеспечения на Audi пока нет.
До этого доступ к своему ПО для пользователей из России ограничили Mercedes-Benz и BMW.
"Дубликат ключей сделать невозможно, есть и другие трудности", - сказал один из менеджеров в крупнейшем российском дилерском центре BMW. Он добавил, что "неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику".
Также владельцев иномарок предупреждают, что в скором времени следует ожидать ограничения другой функциональности: удаленного зажигания, прогрева машины, отслеживания уровня топлива и информации об обновлении и отзыве.
Проблемы с дубликатами ключей возникли в апреле этого года. В частности проблемы возникли с премиум-моделями Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, а также Kia и Skoda. Тогда дилеры начали пользоваться обходными способами для программирования ключей.
Введенные против России санкции запрещают автопроизводителям поставлять транспортные средства и запасные части, а также их техническую поддержку.
- 14 августа в офисе президента сообщили , что автопроизводители Mercedes-Benz и BMW полностью отключили российских дилеров от программного обеспечения.
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