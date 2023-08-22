Audi в рамках санкций отключил российских дилеров от ПО

Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на источник в официальном дилерском центре.

По его словам, это произошло два месяца тому назад.

"Помимо проблем с программированием дубликатов ключей невозможно установить и детали, где требуется программирование, – блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее", – рассказал источник. Он уточнил, что альтернативного программного обеспечения на Audi пока нет.

До этого доступ к своему ПО для пользователей из России ограничили Mercedes-Benz и BMW.

"Дубликат ключей сделать невозможно, есть и другие трудности", - сказал один из менеджеров в крупнейшем российском дилерском центре BMW. Он добавил, что "неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику".

Также владельцев иномарок предупреждают, что в скором времени следует ожидать ограничения другой функциональности: удаленного зажигания, прогрева машины, отслеживания уровня топлива и информации об обновлении и отзыве.

Проблемы с дубликатами ключей возникли в апреле этого года. В частности проблемы возникли с премиум-моделями Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, а также Kia и Skoda. Тогда дилеры начали пользоваться обходными способами для программирования ключей.

Введенные против России санкции запрещают автопроизводителям поставлять транспортные средства и запасные части, а также их техническую поддержку.