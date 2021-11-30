Аттестационная коллегия МОН отменила решение присвоить Киве научную степень
Министерство образования и науки отменило решение специального совета Института подготовки кадров и отказало нардепу от ОПЗЖ Илье Киве в присуждении ученой степени кандидата наук
Об этом говорится на сайте МОН.
30 ноября прошло заседание Аттестационной коллегии МОН. На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с аттестацией кадров высшей квалификации, а также отменой решений некоторых специализированных ученых советов по присуждению научных степеней.
Члены коллегии рассмотрели рекомендации экспертных советов по проведению экспертизы диссертаций МОН о нарушении некоторыми специализированными учеными советами нормативно-правовых актов по вопросам присуждения ученых степеней. Согласно рекомендациям, отменены решения о присуждении ученых степеней доктора наук Порпулит А.А., Кочину В.В., Ларину В.В., кандидата наук Киве И.В. и Козину О.Е.
"Только что на заседании Аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению", - сообщила нардеп от "Слуги Народа" и глава подкомитета ВР по вопросам высшегообразования Юлия Гришина в Facebook.
Кроме того, руководителя спецсовета и научного руководителя Кивы лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.
- Напомним, 26 апреля 2021 сообщалось, что Илья Кива стал кандидатом наук.
- 27 апреля Bihus.Info сообщили, что в своей диссертации Кива солгал об участии в конференциях и подделал справки.
- 28 апреля научного руководителя нардепа уволили с работы, депутат пообещал ему должность министра.
- 17 ноября Илья Кива заявил, что его лишили степени кандидата наук за отсутствие новизны в работе. Нардеп назвал такое решение попыткой власти дискредитировать его и пообещал защищать свои интересы в суде.
- 24 ноября в МОН Украины заявили, что не лишали нардепа от ОПЗЖ Илью Киву степени кандидата наук, поскольку и не присуждали его.
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