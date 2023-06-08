Атрошенко заявил, что получил трудовую книжку с записью об увольнении из должности мэра Чернигова по решению суда
Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что получил трудовую книжку с записью об увольнении из должности из-за решения суда по иску главы Черниговской МВА Дмитрия Брижинского
Об этом он написал в facebook .
"Сегодня в правовом государстве Украина, которое исповедует европейские ценности, я получил трудовую книжку с записью об увольнении после соответствующего решения суда по иску вышеупомянутого Брижинского", - говорится в заявлении.
Атрошенко заявил, что пока воздержится от комментариев по поводу такого решения суда, пока в Украине происходят полномасштабные военные действия.
"А придет время - мы вместе с вами вернемся к этому и многим другим вопросам", - добавил он.
Фото: Владислав Атрошенко
- 19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу из-за автомобильного пункта пропуска "Краковец".
- 2 июля Атрошенко сообщил , что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию , на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.
- 3 июля тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул , что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.
- 7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию.
- 1 февраля Владиславу Атрошенко запретили занимать соответствующую должность мэра Чернигова сроком на один год
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