Об этом он написал в facebook .

"Сегодня в правовом государстве Украина, которое исповедует европейские ценности, я получил трудовую книжку с записью об увольнении после соответствующего решения суда по иску вышеупомянутого Брижинского", - говорится в заявлении.

Атрошенко заявил, что пока воздержится от комментариев по поводу такого решения суда, пока в Украине происходят полномасштабные военные действия.

"А придет время - мы вместе с вами вернемся к этому и многим другим вопросам", - добавил он.

Фото: Владислав Атрошенко