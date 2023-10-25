Атрофия мышц, нейропатия: результаты медосмотра Саакашвили обнародовал омбудсмен Грузии

Выводы специалистов обнародовала в Facebook пресс-служба грузинского омбудсмена.

В визите приняли участие невролог Тенгиз Цуладзе, кардиолог Георгий Качарава и эндокринолог Нино Заврашвили. В онлайн-дискуссии, состоявшейся после визита, приняли участие кардиолог/аритмолог Георгий Папиашвили, анестезиолог/реаниматолог Георгий Григолия, терапевт, специалист по внутренним болезням и госпитальной медицине Григоли Хурцидзе и гематолог, клинический онколог, терапевт и специалист по паллиативной медицине Аида Гозалова.

У Саакашвили наблюдаются общая слабость, потеря равновесия, чувство онемения конечностей, потеря энергии, потеря концентрации, ухудшение памяти при весе в 70 кг.

В то же время специалисты отметили "определенную положительную динамику", однако отметили необходимость тщательного наблюдения.

"Определенная положительная динамика есть, хотя основная картина – атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных функций – остается без изменений. Пациент нуждается в тщательном медицинском наблюдении", – говорится в заключении специалистов.

Детали дела Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении - в 2018 году его заочно приговорили к трем годам тюрьмы по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении году депутата парламента Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в Грузию в октябре 2021 года грузинские власти заявили, что он со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя соответствующих производств нет.

В знак протеста против заключения Саакашвили начал голодовку, после чего состояние его здоровья ухудшилось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экспрезидента. Представитель пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.

Саакашвили назвал заседание суда "насмешкой", а свой приговор - "смертным". В апреле экспрезидент заявил, что он "близок к смерти" в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.

3 июля Саакашвили принял участие в судебном заседании по видеосвязи и общественность имела возможность увидеть, как он выглядит. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя состояние Саакашвили, заявил, что Россия убивает его руками Грузии.

Польские врачи, осмотревшие Саакашвили, пришли к выводу, что он должен находиться в госпитале.

14 июля Верховная Рада Украины призвала президентку Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Михеила Саакашвили.