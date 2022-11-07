Атомщикам Запорожской АЭС повысят зарплаты на 50% за труд в оккупации

Об этом информирует Энергоатом .

"Украинские атомщики продолжают мужественно работать в условиях оккупации врагом крупнейшей в Европе – Запорожской АЭС. Несмотря на пытки и шантаж, к которым прибегают решисты, персонал станции остается верным Украине и даже в самых сложных ситуациях на своем, энергетическом, фронте защищает украинскую ЗАЭС, которая и дальше будет работать согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме", - отмечают в ведомстве.

Сегодня, 7 ноября президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подписал решение о повышении заработной платы рабочим временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

С 1 января 2023 года на 50% увеличат зарплату атомщикам, отказавшимся подписывать контракты с фейковым обществом "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" под управлением Росата.

Сообщается, что предприятие высоко ценит усилия работников станции, продолжающих обеспечивать ядерную и радиационную безопасность при оккупации и давлении рашистов.

10 апреля всем работникам ЗАЭС уже установили ежемесячные надбавки – 20% от окладов.

"В настоящее время сумма начисленных надбавок составляет уже около 500 млн грн и хранится на специальном счете. Выплата полных начисленных сумм будет произведена действующему персоналу ОП ЗАЭС единовременно в день освобождения станции от оккупантов", - разъяснили в Энергоатоме.