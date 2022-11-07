Атомщикам Запорожской АЭС повысят зарплаты на 50% за труд в оккупации
В следующем году украинским атомщикам Запорожской АЭС повысят зарплату на 50%. В настоящее время они уже получают надбавку за работу под оккупацией
Об этом информирует Энергоатом .
"Украинские атомщики продолжают мужественно работать в условиях оккупации врагом крупнейшей в Европе – Запорожской АЭС. Несмотря на пытки и шантаж, к которым прибегают решисты, персонал станции остается верным Украине и даже в самых сложных ситуациях на своем, энергетическом, фронте защищает украинскую ЗАЭС, которая и дальше будет работать согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме", - отмечают в ведомстве.
Сегодня, 7 ноября президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подписал решение о повышении заработной платы рабочим временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
С 1 января 2023 года на 50% увеличат зарплату атомщикам, отказавшимся подписывать контракты с фейковым обществом "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" под управлением Росата.
Сообщается, что предприятие высоко ценит усилия работников станции, продолжающих обеспечивать ядерную и радиационную безопасность при оккупации и давлении рашистов.
10 апреля всем работникам ЗАЭС уже установили ежемесячные надбавки – 20% от окладов.
"В настоящее время сумма начисленных надбавок составляет уже около 500 млн грн и хранится на специальном счете. Выплата полных начисленных сумм будет произведена действующему персоналу ОП ЗАЭС единовременно в день освобождения станции от оккупантов", - разъяснили в Энергоатоме.
- Ранее в Генштабе заявили, что после отступления из ЗАЭС кафиры могут спровоцировать теракт.
- Войска РФ устроили на Запорожской электростанции экологическую катастрофу, а также принуждают работников подписать контракты с Росатомом.
- Ущерб от оккупации Запорожской электростанции захватчиками уже составляет 28 млрд. грн.
- 2 ноября российская армия повредила две последние высоковольтные линии связи АЭС, объединявшие ее с украинской энергосистемой.
- На Запорожской АЭС закончили работы по восстановлению системы внешнего электроснабжения, пострадавшей 2 ноября в результате российских обстрелов.
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