Атомная генерация будет работать на рекордной мощности: Галущенко рассказал, как стабилизировать ситуацию с нехваткой угля в отопительный сезон
По словам министра энергетики Германа Галущенко, ожидаемое производство электроэнергии атомными электростанциями позволит уменьшить потребность в угле на около 3 млн тонн
Об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"В этом году атомная генерация наша будет работать на рекордной мощности. Мы планируем работу одновременно четырнадцати блоков из пятнадцати и по сравнению с предыдущим отопительным сезоном ожидаемые объемы производства атомными электростанциями вырастут на 5,5 млрд кВт-ч, что уменьшает потребность в угле ориентировочно на сумму около 3 млн тонн ", - сказал Галущенко.
Что касается расходов угля, отметил Галущенко, то в течение отопительного сезона они ожидаются на уровне 15,3 млн тонн. При этом поставки собственной добычи ожидается на уровне более 9 млн тонн, а законтрактованные объемы составляют около 4 млн тонн. Кроме того, в течение отопительного сезона ожидается дополнительное поставку около 2 млн тонн.
Галущенко добавил, что стабилизация финансовой ситуации "Центрэнерго" позволит предприятию закупить необходимые объемы угля, в частности, на внешних рынках.
- Напомним, в начале октября половина энергоблоков "Центрэнерго" не работала из-за нехватки угля.
- В конце августа министр энергетики Герман Галущенко объяснил возникновение дефицита угля на составляет теплоэлектростанций (ТЭС) ситуацией, сложившейся на рынке.
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