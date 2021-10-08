Атомная генерация будет работать на рекордной мощности: Галущенко рассказал, как стабилизировать ситуацию с нехваткой угля в отопительный сезон

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"В этом году атомная генерация наша будет работать на рекордной мощности. Мы планируем работу одновременно четырнадцати блоков из пятнадцати и по сравнению с предыдущим отопительным сезоном ожидаемые объемы производства атомными электростанциями вырастут на 5,5 млрд кВт-ч, что уменьшает потребность в угле ориентировочно на сумму около 3 млн тонн ", - сказал Галущенко.



Что касается расходов угля, отметил Галущенко, то в течение отопительного сезона они ожидаются на уровне 15,3 млн тонн. При этом поставки собственной добычи ожидается на уровне более 9 млн тонн, а законтрактованные объемы составляют около 4 млн тонн. Кроме того, в течение отопительного сезона ожидается дополнительное поставку около 2 млн тонн.



Галущенко добавил, что стабилизация финансовой ситуации "Центрэнерго" позволит предприятию закупить необходимые объемы угля, в частности, на внешних рынках.

Напомним, в начале октября половина энергоблоков "Центрэнерго" не работала из-за нехватки угля.

В конце августа министр энергетики Герман Галущенко объяснил возникновение дефицита угля на составляет теплоэлектростанций (ТЭС) ситуацией, сложившейся на рынке.