Атомная энергетика в Европе: депутат парламента Британии Гейл поддержал альтернативу газу и нефти из РФ, - Guildhall
Депутат парламента Великобритании, член Палаты представителей сэр Роджер Гейл заявил, что поддерживает развитие атомной энергетики странами Европы для независимости от РФ
Об этом сообщает Guildhall со ссылкой на комментарий Роджера Гейла.
"Несомненно, я поддерживаю развитие атомной энергетики для энергонезависимости от России", - ответил он.
По его словам, Европейский Союз и Запад должны подготовить план полного отказа от российских энергоресурсов.
"Да, абсолютно такой план (отказ от российских энергоресурсов – ред.) должен быть подготовлен. Предпосылками для полного отказа от российских энергоресурсов является развитие альтернативных источников энергии", – подчеркнул депутат парламента Великобритании.
- Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что летом страны ЕС прекратят импорт российского угля, а до конца 2022 года откажутся от нефти из РФ.
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