Об этом сообщает Guildhall со ссылкой на комментарий Роджера Гейла.

"Несомненно, я поддерживаю развитие атомной энергетики для энергонезависимости от России", - ответил он.

По его словам, Европейский Союз и Запад должны подготовить план полного отказа от российских энергоресурсов.

"Да, абсолютно такой план (отказ от российских энергоресурсов – ред.) должен быть подготовлен. Предпосылками для полного отказа от российских энергоресурсов является развитие альтернативных источников энергии", – подчеркнул депутат парламента Великобритании.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что летом страны ЕС прекратят импорт российского угля, а до конца 2022 года откажутся от нефти из РФ.

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