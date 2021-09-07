Атмосфера "лихих" 90-х: обнародован трейлер нового фильма Сенцова "Носорог"

Об этом говорится на странице фильма в Facebook.



"Почувствуйте атмосферу "лихих" 90-х в международном трейлере фильма Олега Сенцова", - пишут в соцсети.

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"Носорог" рассказывает о парне, который попадает к криминальный мир. Там он начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

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"Мы показываем правдивые 90-е, где жестокость была нормой, но не умирала и надежда", - отмечается в сообщении.

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Мировая премьера - 10 сентября на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты".

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