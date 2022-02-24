"Атлетико" и МЮ сыграли вничью в Лиге чемпионов
В первом матче 1/8 финала мадридский "Атлетико" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
На 7-й минуте Жоау Феликс вывел мадридский "Атлетико" вперед. Испанцы, являвшиеся хозяевами поля, почти довели матч до победы, но за 10 минут до конца поединка пропустили от Энтони Эланги.
Встреча закончилась вничью 1:1. Ответный матч пройдет 15 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
23 февраля
"Атлетико" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:1
Голы: Феликс, 7 – Эланга, 80
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