"Атлетико" и МЮ сыграли вничью в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



На 7-й минуте Жоау Феликс вывел мадридский "Атлетико" вперед. Испанцы, являвшиеся хозяевами поля, почти довели матч до победы, но за 10 минут до конца поединка пропустили от Энтони Эланги.

Встреча закончилась вничью 1:1. Ответный матч пройдет 15 марта.



Лига чемпионов



1/8 финала



23 февраля



"Атлетико" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:1



Голы: Феликс, 7 – Эланга, 80

22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Лилль" .

23 февраля португальская "Бенфика" сыграла вничью с нидерландским "Аяксом" в Лиге чемпионов.

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