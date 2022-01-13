"Атлетик" сенсационно обыграл "Атлетико" и вышел в финал Суперкубка Испании.

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Атлетик" и "Атлетико" обменялись голами в середине второго тайма. Голкипер клуба из Бильбао Унай Симон забил в свои ворота, а защитник Ерай Альварес поразил ворота мадридцев.



Победный мяч случился на 81-й минуте. Героем встречи стал Нико Уилльямс.



В другом полуфинальном матче "Реал" победил "Барселону" (3:2). Финал Суперкубка Испании состоится 16 января.



Суперкубок Испании



Полуфинал



13 января



"Атлетико" – "Атлетик" 1:2



Голы: Симон, 62 (авт.) – Альварес, 77, Уилльямс, 81

12 января в полуфинале Суперкубка Испании мадридский "Реал" победил "Барселону".