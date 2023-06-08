Atlantis Animation начала работу над мультфильмом о Лионеле Месси
Компания Atlantis Animation начала работу над мультфильмом о Лионеле Месси - в ленте, по сюжету, спортсмен попадет в видеоигру
Об этом пишет Variety .
Компания уже снимает трейлер будущего мультфильма.
"Этот мультсериал погрузит зрителей в эпические приключения молодого Месси, преодолевающего огромные испытания в ярком мире видеоигр", - комментирует будущую ленту компания-разработчик.
Atlantis Animation не дает дополнительных деталей о сюжете, однако отмечает, что фильм "должен передать основные ценности и уроки спорта, поскольку будет рассказывать о пути одного из самых выдающихся спортсменов всех времен". Компания отмечает, что проект будет подходить для зрителей всех возрастов.
"Страсть Месси к футболу станет фоном для трогательного и увлекательного наполнения, подчеркивающего моральные ценности мировой иконы", - говорится в заявлении авторов.
Сам Месси прокомментировал, что в восторге от такой идеи.
"С детства я всегда любил мультсериалы, и мои дети являемся большими поклонниками анимационных героев. Возможность участвовать в анимационном проекте делает меня счастливым, потому что это реализует одну из моих мечтаний!", - поделился спортсмен
Музыку к мультсериалу напишет лейбл Sony Music Entertainment.
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