"Аталанта" украинца Малиновского не сыграет в следующем сезоне в еврокубках
Итальянская "Аталанта" украинца Руслана Малиновского не будет участвовать в еврокубках в сезоне 2022/23
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В заключительном туре Серии А "Аталанта" проиграла "Эмполе" (0:1) и заняла 8-е место в турнирной таблице, откуда ее уже не сдвинут.
От Италии в еврокубках выступают семь команд. В Лиге Европы сыграют "Лацио" (5 место) и "Рома" (6), а в Лигу конференций квалифицировалась "Фиорентина" (7).
Участие в Лиге чемпионов еще раньше гарантировали "Милан", "Интер", "Наполи" и туринский "Ювентус".
Чемпионский титул будет разыгран в матчах 22 мая. Находящийся на первой позиции "Милан" потеряет "золото" только если проиграет "Сассуоло", а "Интер" победит "Сампдорию".
Таблица топ-10 Серии А от FlashScore
В Серию B уже точно вылетели "Венеция" и бывшая команда Андрея Шевченко "Дженоа". Интрига остается по третьей команде. Ею станет либо "Кальяри", либо "Салернитана".
- 4 мая стало известно, что бывший главный тренер сборной Украины и Дженоа Андрей Шевченко может стать президентом итальянской "Пескара".
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