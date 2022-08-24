Об этом сообщает Tutto Atalanta .

По информации источника, ранее "Аталанта" стремилась выручить за Малиновского 18-20 млн евро, но после убедительного старта украинца в чемпионате, в том числе гола в ворота "Милана", финансовые запросы итальянцев увеличились.

Теперь клуб из Бергамо готов продать Руслана Малиновского за 30-35 млн евро, а также дополнительные бонусы. В "Аталанте" рассматривают как полноценный трансфер, так и аренду с обязательным выкупом.

Среди претендентов на украинца английские "Тоттенхэм", "Вест Гэм" и французский "Марсель".

13 августа в 1-м туре чемпионата Италии голевой пас Руслана Малиновского помог "Аталанте" победить "Сампдорию".

22 августа Малиновский забил гол и был признан лучшим игроком "Аталанты" в матче против "Милана".

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