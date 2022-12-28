"Аталанта" определилась с будущим Малиновского, - инсайдер Романо
Итальянская "Аталанта" готова продать украинца Руслана Малиновского, но не будет отдавать футболиста в аренду
Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По информации журналиста, Руслан Малиновский остается трансферной целью лондонского "Тоттенгема". Однако "Аталанта" настроена только на продажу украинца, арендные соглашения не рассматриваются.
Контракт Малиновского с "Аталантой" действует до конца сезона. Transfermarkt оценивает 29-летнего украинца в 18 млн евро.
В этом сезоне Руслан Малиновский сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
- В августе украинский полузащитник Руслан Малиновский отклонил предложение французского "Марселя".
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