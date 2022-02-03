"Аталанта" не включила в заявку на Лигу Европы конкурента украинца Малиновского

Об этом сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, отсутствие в заявке на ЛЕ связано с депрессией у 34-летнего Иличича. Решение было принято после разговора словенца с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.



В 1/16 финала Лиги Европы итальянская "Аталанта" сыграет против греческого "Олимпиакоса". Первый матч пройдет 17 февраля в Бергамо.



В этом сезоне Йосип Иличич сыграл 23 матча, забил 4 гола и отдал 5 ассистам. Словенец - один из главных конкурентов украинца Руслана Малиновского за место в основе.

27 января миланский "Интер" договорился о трансфере флангового игрока "Аталанты" Робина Госенса.

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