"Аталанта" нашла новый клуб для футболиста сборной Украины
Украинский футболист "Аталанты" Виктор Коваленко проведет следующий сезон в аренде в "Специи"
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.
По информации инсайдера, стороны подпишут соглашение об аренде Коваленко в "Специю" на следующей неделе. Сейчас 25-летний футболист тренируется индивидуально, ведь недавно получил травму. Украинец проведет в итальянском клубе весь следующий сезон.
25-летний полузащитник перешел в "Аталанту" зимой из "Шахтера", но сыграл за команду из Бергамо только один матч. Коваленко весной беспокоила травма, которая в итоге помешала ему поехать в составе сборной Украины на Евро-2020.
За "Аталанту" также выступает другой украинский футболист - Руслан Малиновский.
- 17 июня появилась информация, что "Аталанта" решила продать Коваленко .
- 6 июля полузащитник Виктор Коваленко рассказал, почему выбрал итальянскую "Аталанту" и покинул "Шахтер" зимой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.92
Покупка 26.92Продажа 27.16
-
EUR
Покупка 31.65Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное