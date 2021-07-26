"Аталанта" нашла новый клуб для футболиста сборной Украины

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.



По информации инсайдера, стороны подпишут соглашение об аренде Коваленко в "Специю" на следующей неделе. Сейчас 25-летний футболист тренируется индивидуально, ведь недавно получил травму. Украинец проведет в итальянском клубе весь следующий сезон.

25-летний полузащитник перешел в "Аталанту" зимой из "Шахтера", но сыграл за команду из Бергамо только один матч. Коваленко весной беспокоила травма, которая в итоге помешала ему поехать в составе сборной Украины на Евро-2020.

За "Аталанту" также выступает другой украинский футболист - Руслан Малиновский.

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