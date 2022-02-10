"Аталанта" Малиновского сенсационно проиграла "Фиорентине" и вылетела из Кубка Италии
В четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Аталанта" проиграла "Фиорентине"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился поражением "Аталанты" со счетом 2:3. Решающий мяч "Фиорентина" забила на 93-й минуте, когда находилась в меньшинстве. Украинский футболист бергамцев Руслан Малиновский провел на поле 79 минут.
В полуфинале Кубка Италии "Фиорентина" сыграет с победителем пары "Ювентус" – "Сассуоло".
Кубок Италии
Четвертьфинал
10 февраля
"Аталанта" – "Фиорентина" 2:3
Голы: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 - Пьонтек, 9 (пен.), 71, Миленкович, 90+3
- 27 января миланский "Интер" договорился о трансфере флангового игрока "Аталанты" Робина Госенса.
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