"Аталанта" Малиновского сенсационно проиграла "Фиорентине" и вылетела из Кубка Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч завершился поражением "Аталанты" со счетом 2:3. Решающий мяч "Фиорентина" забила на 93-й минуте, когда находилась в меньшинстве. Украинский футболист бергамцев Руслан Малиновский провел на поле 79 минут.



В полуфинале Кубка Италии "Фиорентина" сыграет с победителем пары "Ювентус" – "Сассуоло".



Кубок Италии



Четвертьфинал



10 февраля



"Аталанта" – "Фиорентина" 2:3



Голы: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 - Пьонтек, 9 (пен.), 71, Миленкович, 90+3

27 января миланский "Интер" договорился о трансфере флангового игрока "Аталанты" Робина Госенса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb