"Аталанта" Малиновского проиграла "Вильярреалу" и вылетела из Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч, который проходил в итальянском Бергамо, должен был состояться вчера, 8 декабря, но из-за снегопадов был перенесен на сегодняшний день.



"Вильяреал" обеспечил себя комфортным преимуществом еще на старте первого тайма, когда забил Арно Груневелд. Превосходство испанцы удвоили на 42-й минуте после гола Этьенна Капу.



Во втором тайме тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини выпустил на поле украинца Руслана Малиновского и игра итальянцев улучшилась, но к сожалению они пропустили в третий раз, снова забил Груневелд.



Руслан Малиновский сократил отставание "Аталанты" на 71-й минуте, после чего они забили еще раз. Но сил для третьего мяча не хватило. Поражение – 2:3.



"Аталанта" заняла в группе F третье место и сыграет в Лиге Европы. "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" вышли в 1/8 финала ЛЧ. Для "Янг Бойза" еврокубковый сезон завершен.



Лига чемпионов



6-й тур



9 декабря



"Аталанта" (Италия) – "Вильярреал" (Испания) 2:3



Голы: Малиновский, 71, Сапата, 80 – Груневелд, 3, 51, Капу, 42

???? Villarreal get the job done! ✔️



Подробнее о 16, @VillarrealCFen ! #UCL – UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021

8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло на выезде лиссабонской "Бенфике".

В другом матче "Бавария" разгромила "Барселону" и отправила испанцев в Лигу Европы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb