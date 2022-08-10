"Аталанта" лишилась российского конкурента Малиновского
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук перейдет в "Торино" на правах аренды
Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.
По информации источника, туринцы арендуют Алексея Миранчука на год. В соглашении прописана опция выкупа россиянина за 12 млн евро. Завтра, 11 августа, футболист должен пройти медосмотр и подписать контракт.
26-летний Миранчук в прошлом сезоне провел 25 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
Россиянин является конкурентом украинца Руслана Малиновского за место в основе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.76
Покупка 38.76Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное