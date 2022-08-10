Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

По информации источника, туринцы арендуют Алексея Миранчука на год. В соглашении прописана опция выкупа россиянина за 12 млн евро. Завтра, 11 августа, футболист должен пройти медосмотр и подписать контракт.

26-летний Миранчук в прошлом сезоне провел 25 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

Россиянин является конкурентом украинца Руслана Малиновского за место в основе.

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