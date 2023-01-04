Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 2:2. В ворота "Аталанты" забили М'Бала Нзола и Эммануэль Нзола. За "Специю" отличились Расмус Гейлунд и Марио Пашалыч.

В составе "Специи" выступает украинец Виктор Коваленко, сегодня его выпустили на поле на 78-й минуте. За "Аталанту" на 81-й минуте вышел Руслан Малиновский.

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В турнирной таблице Серии А "Аталанта" с 28 баллами идет седьмой. "Специя – семнадцатая – 14 очков.

Чемпионат Италии

16-й тур

4 января

"Специя" – "Аталанта" 2:2

Голы: Гьяси, 8, Нзола, 31 – Гойлунд, 77, Пашалыч, 90+3

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