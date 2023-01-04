"Аталанта" и "Специя" сыграли вничью "украинское дерби" в Серии А
В 16-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" сыграла вничью против "Специи"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счётом 2:2. В ворота "Аталанты" забили М'Бала Нзола и Эммануэль Нзола. За "Специю" отличились Расмус Гейлунд и Марио Пашалыч.
В составе "Специи" выступает украинец Виктор Коваленко, сегодня его выпустили на поле на 78-й минуте. За "Аталанту" на 81-й минуте вышел Руслан Малиновский.
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В турнирной таблице Серии А "Аталанта" с 28 баллами идет седьмой. "Специя – семнадцатая – 14 очков.
Чемпионат Италии
16-й тур
4 января
"Специя" – "Аталанта" 2:2
Голы: Гьяси, 8, Нзола, 31 – Гойлунд, 77, Пашалыч, 90+3
- В августе украинский полузащитник Руслан Малиновский отклонил предложение французского "Марселя".
- 27 декабря стало известно, что "Аталанта" готова продать украинца Руслана Малиновского, но не будет отдавать футболиста в аренду.
- 28 декабря сообщалось, что "Марсель" больше не претендует на Малиновского.
- 3 января английский "Тоттенхэм" обратился к итальянской "Аталанте" с официальным запросом по трансферу полузащитника Руслана Малиновского.
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