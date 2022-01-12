"Аталанта" без Малиновского уверенно победила "Венецию" и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
В 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Аталанта" победила "Венецию" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Аталанта" проводила матч без своего ключевого игрока, украинца Руслана Малиновского, который был дисквалифицирован и следил за матчем с трибун.
Даже без украинского хавбека "Аталанта" сумела забить два мяча и победить "Венецию". Голами отличились Луис Муриэль и Йоаким Мехле.
В четвертьфинале Кубка Италии "Аталанта" сыграет против победителя пары "Наполи" - "Фиорентина".
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