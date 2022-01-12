"Аталанта" без Малиновского уверенно победила "Венецию" и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Аталанта" проводила матч без своего ключевого игрока, украинца Руслана Малиновского, который был дисквалифицирован и следил за матчем с трибун.



Даже без украинского хавбека "Аталанта" сумела забить два мяча и победить "Венецию". Голами отличились Луис Муриэль и Йоаким Мехле.



В четвертьфинале Кубка Италии "Аталанта" сыграет против победителя пары "Наполи" - "Фиорентина".

10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в итальянской "Дженоа".

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