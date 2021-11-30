"Аталанта" без Малиновского разгромила "Венецию" в Серии А
В 15-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" разгромно победила "Венецию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче-открытии 15-го тура Серии А "Аталанта" забила 4 гола в ворота "Венеции". Хет-трик оформил Марио Пашалыч, еще один мяч забил Тэн Копмайнерс.
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский провел весь матч на скамейке запасных.
"Аталанта" набрала 31 очко и закрепилась на четвертой позиции в таблице Серии А. Бергамцы отстают от идущего первым "Наполи" на 4 балла. Но у неаполитанцев один матч в запасе.
"Венеция" – шестнадцатая.
Чемпионат Италии
15-й тур
30 ноября
"Аталанта" - "Венеция" 4:0
Голы: Пашалыч, 7, 12, 67, Копмайнерс, 57
- 20 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" с Русланом Малиновским в составе победила "Специю", за которую играет другой украинец – Виктор Коваленко.
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