Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Уничтожение самолетов на земле является лучшим способом любого ПВО. Они уж точно никуда не полетят или не смогут выполнять боевые задания. То, что увеличивается количество "хлопка", которое генерируют неидентифицированные дроны - это крайне важный аспект. Это обуславливает то, что враг будет отодвигать авиацию за пределы зоны поражения", - сказал Катков.

По его словам, будет такая ситуация, как после "хлопка" на аэродроме "Энгельс", когда рашисты были вынуждены перебросить свои стратегические бомбардировщики как можно дальше.

"Рашисты не держат свою авиацию в зонах ближе чем 120 км от огневых возможностей ВСУ. Перенос еще дальше снизит интенсивность полетов, потому что больше времени самолет будет в воздухе. В результате - это крайне положительно повлияет на то, что происходит не только в небе, но и на земле. Для рашистов крайне важно, чтобы они могли применять авиацию для огневой поддержки подразделений. Если авиация вражеская еще будет отвергнута, то это будет иметь огромное влияние на события на земле", - подытожил эксперт.