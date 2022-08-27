Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Все атаки в тылу противника очень важны, независимо от того чья это заслуга, или со стороны действий командования, или вследствие поражения боеприпасами. Но атаки в Крыму ценны вдвойне из-за своей психологической ценности. Фактически, оказывается давление на других россиян, не только военных, но и на мирное население, которое сейчас знает об атаках в Крыму, и потому они начинают поднимать вопрос о российской стратегии", - отметил военный эксперт.



Глен Грант пока не верит, что нападений в Крыму достаточно, чтобы заставить Россию задуматься и прекратить войну.



"На первых порах такие атаки могли бы усугубить ситуацию, поскольку у людей могло появиться желание поддержать свое правительство с целью предупреждения нападения Украины на россиян, и такой негатив присутствовал бы какое-то время. Но рано или поздно люди в Крыму, как военные, так и гражданские, поймут, что действительно пора собираться вон, потому что если они этого не сделают, то их просто убьют.

Вечером 18 августа в Керчи местные жители слышали взрывы. Оккупационные власти Крыма сообщили, что сработала ПВО.

Впоследствии раздались взрывы у военного аэродрома Бельбек. В этот же день жители временно оккупированного Крыма слышали взрывы в Евпатории. Сообщалось о работе ПВО.

20 августа, по словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник.

В пятницу, 26 августа, в Севастополе снова раздались звуки, похожие на взрывы. оккупанты снова сообщили о работе ПВО.

27 августа Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что оккупанты скрывают взрывы на военных объектах в Крыму

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb