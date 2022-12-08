Об этом рассказал директор информационно- консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Системность таких ударов есть. Сейчас подвергаются атакам в первую очередь аэродромы, где размещены российские бомбардировщики, которые используют для ударов по Украине с использованием крылатых ракет. Все эти объекты, по которым ударили в РФ: Курск, Энгельс и Дягилево - напрямую связаны с российской военной мощью", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что неизвестно, чем именно ударили по РФ, но склоняются к глубоко модернизированным реактивным БПЛА "Рейс" и "Стриж". По его словам, Россия потеряла оптимизм, что бомбардировщики и аэродромы защищены, а эти удары показали неспособность ПВО защищать критически важные объекты.

Сергей Згурец отметил, что есть информация об атаках на объекты РФ в оккупированном Севастополе. Он считает, что это приведет к уменьшению военной мощи россиян и в Крыму, как это произошло в Новофедоровке, события в которой стали первым признаком способности Украины бить глубоко по военным объектам в РФ и на оккупированных территориях.

9 августа в районе российской авиабазы в оккупированной Новофедоровке было уничтожено 9 самолетов РФ.

5 декабря военные аэродромы Дягилево в Рязанской и Энгельс в Саратовской области подверглись ударам. В результате были повреждены самолеты и погиб личный состав.

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