Атаки РФ на Лиманском направлении не имели никаких успехов, - Северодонецкий РВА
На Лиманском направлении украинские защитники стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага вблизи Надежды и Макеевки Луганской области
Об этом рассказал глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко в эфире телеканала "Эспрессо".
"Действительно, оккупанты остаются с авиацией и артиллерией, уничтожают инфраструктуру, активно применяют артиллерию и авиацию, но в наземном плане ситуация контролируемая ВСУ", - сообщил Власенко.
По его словам, ситуация в военном плане в целом стабилизировалась.
"Ситуация стабилизировалась в плане наземных атак и инициативы оккупационной российской армии. Оккупанты пытались атаковать подразделения и позиции ВСУ, но успехов не имели. На фоне активизации боевых действий в Авдеевке и вокруг нее, в плане наземных операций, у нас определенное снижение активности", – резюмировал Власенко.
- 18 октября разведка Британии назвала главную цель наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении. Там сообщили, что Россия увеличила активность в наступательных действиях на Купянско-Лиманском направлении , ведь оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области. По данным партизан, для этого РФ опрокидывает технику из Луганска на Купянское направление.
- Позже начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальная граница", подполковник Иван Шевцов рассказал о цели врага на Купянско-Лиманском напермке.
- 23 октября командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что оккупанты пытаются окружить Купянск Харьковской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное