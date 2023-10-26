Атаки РФ на Лиманском направлении не имели никаких успехов, - Северодонецкий РВА

Об этом рассказал глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Действительно, оккупанты остаются с авиацией и артиллерией, уничтожают инфраструктуру, активно применяют артиллерию и авиацию, но в наземном плане ситуация контролируемая ВСУ", - сообщил Власенко.

По его словам, ситуация в военном плане в целом стабилизировалась.

"Ситуация стабилизировалась в плане наземных атак и инициативы оккупационной российской армии. Оккупанты пытались атаковать подразделения и позиции ВСУ, но успехов не имели. На фоне активизации боевых действий в Авдеевке и вокруг нее, в плане наземных операций, у нас определенное снижение активности", – резюмировал Власенко.