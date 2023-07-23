Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в отчете.

Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов 22 июля заявил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения повлекли примерно 90% потерь России.

По его словам, Силы обороны создали дальнобойный "огневой кулак" благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам. оккупанты уже не могут вести эффективный контрбатарейный огонь.

Также отмечается, что удары ВСУ по скоплению российских складов с боеприпасами в глубоком тылу вызывают у российских военных проблемы материально-технического обеспечения. Эта тенденция находит свое отражение в уменьшении обстрелов со стороны России в Херсонской области, что указывает на то, что российские силы подвергаются "снарядному голоду" в этом районе.

Кроме этого, эксперты ISW напомнили, что командующий Таврической группировкой войск ВС Украины бригадный генерал Александр Тарнавский сравнил контрнаступление Украины с боксом 13 июля и заявил, что Украина намерена "держать противника на расстоянии вытянутой руки", чтобы избежать ближнего боя. По его словам, Украина может эффективно разгромить российские войска с большой дистанции, вероятно, имея в виду продолжение кампании по блокированию Украиной на востоке и юге Украины.

Аналитики Института изучения войны заключают, что заявления Баранова, Гуменюка и Тарнавского свидетельствуют об успешном проведении блокационной кампании украинскими военными.

"Эта кампания является центральным аспектом плана Украины создать асимметричный градиент истощения, который сохраняет украинскую рабочую силу ценой более медленных темпов территориальных достижений, одновременно постепенно истощая российскую рабочую силу и технику", - отмечают в отчете ISW .

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ уволили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

Однако, 16 июля стало известно , что ситуация на востоке обострилась – враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

На Таврическом направлении за 19 июля Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники. По данным Генштаба армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский 21 июля заявил , что контрнаступление ВСУ продвигается медленно потому, что оно началось позже, чем планировалось. Также представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал , что контрнаступление Украины продолжается непосредственно на поле боя, а также в дипломатической, информационно-экономической и многих других областях.