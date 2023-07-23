Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Атаки на склады в тылу врага значительно ограничивают логистические возможности россиян, - ISW

Атаки на склады в тылу врага значительно ограничивают логистические возможности россиян, - ISW

23 июля, 2023 воскресенье
06:39
Война с Россией

Кампания украинских сил по "перехвату" российских военных объектов в тылу успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в отчете.

Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов 22 июля заявил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения повлекли примерно 90% потерь России.

По его словам, Силы обороны создали дальнобойный "огневой кулак" благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам. оккупанты уже не могут вести эффективный контрбатарейный огонь.  

Также отмечается, что удары ВСУ по скоплению российских складов с боеприпасами в глубоком тылу вызывают у российских военных проблемы материально-технического обеспечения. Эта тенденция находит свое отражение в уменьшении обстрелов со стороны России в Херсонской области, что указывает на то, что российские силы подвергаются "снарядному голоду" в этом районе.

Кроме этого, эксперты ISW напомнили, что командующий Таврической группировкой войск ВС Украины бригадный генерал Александр Тарнавский сравнил контрнаступление Украины с боксом 13 июля и заявил, что Украина намерена "держать противника на расстоянии вытянутой руки", чтобы избежать ближнего боя. По его словам, Украина может эффективно разгромить российские войска с большой дистанции, вероятно, имея в виду продолжение кампании по блокированию Украиной на востоке и юге Украины.

Аналитики Института изучения войны заключают, что заявления Баранова, Гуменюка и Тарнавского свидетельствуют об успешном проведении блокационной кампании украинскими военными.

"Эта кампания является центральным аспектом плана Украины создать асимметричный градиент истощения, который сохраняет украинскую рабочую силу ценой более медленных темпов территориальных достижений, одновременно постепенно истощая российскую рабочую силу и технику", - отмечают в отчете ISW .

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ уволили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

Однако, 16 июля стало известно , что ситуация на востоке обострилась – враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

На Таврическом направлении за 19 июля Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники. По данным Генштаба армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский 21 июля заявил , что контрнаступление ВСУ продвигается медленно потому, что оно началось позже, чем планировалось. Также представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал , что контрнаступление Украины продолжается непосредственно на поле боя, а также в дипломатической, информационно-экономической и многих других областях.

Украина
Россия
военные силы Украины
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
22 июля, 2023 суббота
В Украине сегодня пишется новая история Европы, - Урсула фон дер Ляен
22 июля, 2023 суббота
Оккупанты по ночам перевозят тяжелую военную технику через Мелитополь, - Федоров
На фото українські захисники, які звернулись до литовців
22 июля, 2023 суббота
Полный абсурд: Литва отреагировала на обвинение Путина о планах "оккупировать Украину"
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
23 июля
06:21
Обновлено
Россияне атаковали ракетами Одессу: один человек погиб, 19 получили ранения
00:40
ракета ATACMS
У США нет достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине, - WP
2023, суббота
22 июля
23:41
Под дом Орбана в Венгрии принесли детский гроб
22:59
В Польше заработал центр для ремонта украинских танков Leopard 2
22:36
В Черкасской области разоблачили хакера, который атаковал госучреждения Азербайджана
22:13
МИД Румынии запретил Орбану говорить на чувствительные для румын темы во время фестиваля Тушваньош
21:44
Обновлено
Зеленский инициировал созвать Совет Украина-НАТО по поводу "зернового коридора"
21:38
Разрушаются автодороги, закладываются тысячи мин. Как ВСУ готовятся "встретить" вагнеровцев, если те пойдут на Киевщину из Беларуси
21:37
Дмитрий Ярош
У Украины есть шанс создать военно-политический союз с Польшей, - Ярош
21:23
Обновлено
Ответственность за любую попытку обогатиться на военных будет неизбежной, - Зеленский
21:00
Герман Галущенко
Санкции против ядерной отрасли РФ могут вынудить вернуться Россию за стол переговоров, - Галущенко
20:50
Эксклюзив
УПЦ МП под руководством Онуфрия ждет деградация и развал, - митрополит ПЦУ Драбинко
20:40
В результате обстрела возле Константиновки погиб полицейский
20:37
польша граница
Российскую теннисистку Звонареву не пустили в Польшу на турнир WTA
20:29
Антон Черепенников
В Москве умер 40-летний предприниматель, производивший технику для спецслужб и космонавтики РФ
20:14
Польша ожидает увеличения количества российских провокаций после последних заявлений Путина
20:03
OPINION
Прогноз погоды на завтра
20:00
Эксклюзив
Пригожин может захватить власть в Беларуси, - Фейгин
19:57
Эксклюзив
Задержание Гиркина и незадержание Пригожина станет в России одной из проблем, накопление которых может привести к взрыву, - генерал-майор СБУ Ягун
19:21
Эксклюзив
Это страна, которая хочет освободиться от России, и это вызвало большую симпатию: аналитик Умланд о шведской поддержке Украины
19:09
Депутат Госдумы РФ Александр Бородай после обстрела под Бахмутом
Вблизи Бахмута ВСУ обстреляли автомобиль с депутатом госдумы Бородаем, - СМИ
18:50
У прибывших в Мариуполь строителей из Узбекистана отобрали документы и отправили воевать, - Генштаб
18:44
Порошенко финансирует новые разработки средств РЭБ для ПВО: нужно защитить инфраструктуру Одессы и других украинских городов
18:32
Обновлено
Россияне ударили по поселку и городу на Сумщине: один человек погиб, есть раненые
18:30
Эксклюзив
Украина будет использовать F-16 так, что мы удивимся - пилот из США
18:18
парковка
В Киеве с 24 июля вернут оплату за парковку
18:17
Эксклюзив
Жители Крыма поняли, что оккупационная администрация не в состоянии их защитить, и задают много вопросов, - представитель президента Ташева
18:04
В Донецкой области оператора Deutsche Welle ранило кассетными боеприпасами РФ
18:04
OPINION
Россия устроена по принципу скорлупы яйца
17:55
Россияне из авиации атаковали Змиевку на Херсонщине: есть пострадавший, повреждены дома и ферма
17:49
"Сенс Банк" официально стал государственным и получил нового председателя правления
17:33
Обновлено
В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дачу и стреляет из автомата по полицейским. Российские телеграмм-каналы пишут, что она принадлежала Януковичу
17:22
Эксклюзив
Пентагон
Базовый ответ на просьбу Украины об оружии должен быть "да", - американский пилот
17:19
Когда ВСУ развернутся, будут изменения на фронте, - Блинкен о контрнаступлении
17:17
В Одессе во время комендантского часа пассажир такси вез более 200 свертков с психотропами
17:16
Эксклюзив
Говорить заранее: психолог Старцева рассказала, как подготовить ребенка к военной службе родителей
17:00
Эксклюзив
Реджеп Эрдоган
Эрдоган может перекрыть Босфор для российских кораблей, и не только для военных, - Фейгин
16:39
Эксклюзив
Альтернативы морю для экспорта зерна у Украины нет, - директор Центра транспортных стратегий
16:11
Оккупанты по ночам перевозят тяжелую военную технику через Мелитополь, - Федоров
16:06
OPINION
Прекращение зернового коридора существенно скажется на экономике
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV