Об этом сказал Петр Порошенко в интервью британскому телеканалу GB News.

Он отметил, что целью российских ракетных обстрелов была не только портовая инфраструктура, но и гражданские жилые здания, в результате чего были ранены мирные жители и погибли.

"Это демонстрация того, что Россия является террористическим государством, и Россия атакует не только Украину, Россия атакует и использует продовольствие как оружие и шантажирует голодом весь мир. Страны Африки, страны Ближнего Востока, страны Азии претерпели повышение цен на продукты сразу после того, как Россия перекрыла зерновой коридор и атаковала Китай. Россия начала минировать акваторию украинского порта бесконтрольными минами, полностью заблокировавшими любые коммерческие суда в Черном море", - отметил Порошенко.

По его словам, в этой ситуации решительный ответ всего мира должен быть немедленным.

"Россия должна получить абсолютно четкий месседж. Например, если Россия будет продолжать нападать на портовые объекты и если они будут атаковать любые гражданские корабли, поскольку они заявили, что они будут рассматривать любые гражданские корабли как военную цель, мы можем заблокировать все российские грузы через канал Босфор к Средиземному морю", - подчеркнул он.

"Это 50% российского экспорта, экспорта нефти. Россия должна понять, что у нас есть инструмент наказать ее, и только решительные действия могут остановить Путина. Потому что Путин понимает только один язык, и это не русский или немецкий – это язык единства всего свободного мира и язык силы. – Мы должны передать это сообщение Путину", – сказал президент.

Он также отметил, что существуют варианты возобновления действия зерновых соглашений.

«Я думаю, что в нашем распоряжении есть несколько инструментов. Во-первых, это роль президента Турции Эрдогана и генерального секретаря ООН Гутерриша. – убежден Порошенко.

"Потому что мы экспортировали за то время, пока действовал зерновой коридор, более 30 миллионов тонн зерна, спаснув от голода миллионы людей. А сейчас у нас самое большое падение. Мы имеем возможности и готовы экспортировать 50 миллионов тонн. Без этого мировой продовольственный рынок был бы дестабилизирован. Я надеюсь, что в августе мы сможем решить у для российских товаров", – отметил он.

Что известно об атаке на Одессу

В ночь с 18 на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ. Он заявил, что оккупанты совершенно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки.

В Минагрополитики сообщили , что российская атака вывела из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. На ее восстановление уйдет не менее года.

Более всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.