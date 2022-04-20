Атаки на гражданских и неспособность подавить сопротивление в Мариуполе свидетельствуют о неспособности россиян быстро достичь своих целей, - британская разведка
Оккупанты имеют материально-технические проблемы, а неспособность подавить сопротивление в Мариуполе свидетельствует об их неспособности быстро достичь цели, говорят в минобороны Британии
Об этом заявили в минобороны Великобритании.
В британской разведке отметили, что россияне продолжают обстрелы на Востоке Украины, однако украинские военные отражают многочисленные попытки вражеского наступления.
Отмечается, что у оккупантов есть экологические, материально-технические и технические проблемы. Эти сложности сопряжены со стойкостью и мотивированностью ВСУ.
"Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и ее неизбирательные нападения, нанесшие вред постоянному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что она не достигает своих целей так быстро, как хотела бы", - подчеркнули в минобороны Великобритании.
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