Атаки на гражданских и неспособность подавить сопротивление в Мариуполе свидетельствуют о неспособности россиян быстро достичь своих целей, - британская разведка

Об этом заявили в минобороны Великобритании.



В британской разведке отметили, что россияне продолжают обстрелы на Востоке Украины, однако украинские военные отражают многочисленные попытки вражеского наступления.



Отмечается, что у оккупантов есть экологические, материально-технические и технические проблемы. Эти сложности сопряжены со стойкостью и мотивированностью ВСУ.



"Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и ее неизбирательные нападения, нанесшие вред постоянному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что она не достигает своих целей так быстро, как хотела бы", - подчеркнули в минобороны Великобритании.

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