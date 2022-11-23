Об этом сообщает Анна Маляр, заместитель министра обороны.

Она отметила, что подавляющее большинство вражеских ракетных ударов в последнее время направлено по объектам энергетической инфраструктуры. Это атаки прежде всего по гражданскому населению, которое так же несокрушимо, как и военные. Атаки на энергетику не помогут россии укрепить свои позиции в этой войне.

"Уничтожение объектов энергетической инфраструктуры не повлияет на способность наших сил обороны останавливать врага и освобождать временно оккупированные территории. Наши военные готовы к ведению боевых действий в любых условиях.

Так же это не ослабит и мотивацию гражданского населения. Враг ошибается, если считает, что уничтожение энергоинфраструктуры направит усилия украинцев преимущественно на защиту тыла и отвлекать от фронта на востоке и юге.

У нас сегодня всюду фронт. И гражданское население борется с врагом так же, как и военные - тоже на всех фронтах", - говорится в ее сообщении.

Напомним, Маляр также заявила , что в армии России нарастает паника и снижается уровень морально-психологического состояния на фоне успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины.