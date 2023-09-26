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Атаки на Черноморский флот РФ: британская разведка оценила способность оккупантов в дальнейшем блокировать украинские порты

26 сентября, 2023 вторник
09:47
Война с Россией

После ряда украинских атак на Черноморский флот РФ способность России в дальнейшем блокировать порты Украины, вероятно, уменьшится

Об этом говорится в сводке минобороны Великобритании.

"За последние недели Черноморский флот России (ЧФ РФ) претерпел ряд серьезных атак, кульминацией которых стали удары по его штабу 20 и 22 сентября 2023 года. Эти атаки были более разрушительными и более скоординированными, чем до сих пор в войне. Физический ущерб, причиненный ЧФ, почти наверняка серьезный, но локализованный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский флот не потерял способности наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местность. Однако, по мнению британских разведчиков, способность россиян осуществлять более широкое региональное патрулирование и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена. Кроме того, вероятно, ухудшится способность РФ проводить плановое техобслуживание и защищать свои активы в портах.

"В Черном море продолжается динамичное, масштабное морское сражение. Это, вероятно, заставит Россию занять оборонительную позицию и одновременно продемонстрирует, что украинские военные могут подорвать символическую и стратегическую мощь Кремля в отношении его теплого водного порта в оккупированном Севастополе", - добавили в разведке Британии.

Что известно об ударах ВСУ по Черноморскому флоту РФ

В сентябре покушения на уничтожение Черноморского флота РФ набрали обороты. 3 сентября украинские военные ликвидировали катер окупантов "Тунец" в Черном море при попытке высадки вражеского десанта, уничтожив при этом шестерых российских окупантов.

Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму 13 сентября. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака субмарины противника – редкая операция в истории войн Спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.

14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".

20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

22 сентября в результате успешной работы Сил специальных операций ВСУ был поражен штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Ракета попала туда во время совещания руководства.

Отмечается, что в результате спецоперации, которую назвали "Крабовая ловушка", среди оккупантов есть десятки погибших и раненых, в том числе и высший руководящий состав флота.

Украина
Россия
Крым
экспорт зерна
оккупированные территории
Великобритания
ракетний удар
Чорное море
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