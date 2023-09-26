Атаки на Черноморский флот РФ: британская разведка оценила способность оккупантов в дальнейшем блокировать украинские порты

Об этом говорится в сводке минобороны Великобритании.

"За последние недели Черноморский флот России (ЧФ РФ) претерпел ряд серьезных атак, кульминацией которых стали удары по его штабу 20 и 22 сентября 2023 года. Эти атаки были более разрушительными и более скоординированными, чем до сих пор в войне. Физический ущерб, причиненный ЧФ, почти наверняка серьезный, но локализованный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский флот не потерял способности наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местность. Однако, по мнению британских разведчиков, способность россиян осуществлять более широкое региональное патрулирование и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена. Кроме того, вероятно, ухудшится способность РФ проводить плановое техобслуживание и защищать свои активы в портах.

"В Черном море продолжается динамичное, масштабное морское сражение. Это, вероятно, заставит Россию занять оборонительную позицию и одновременно продемонстрирует, что украинские военные могут подорвать символическую и стратегическую мощь Кремля в отношении его теплого водного порта в оккупированном Севастополе", - добавили в разведке Британии.