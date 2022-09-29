Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

Гуменюк попросили прокомментировать информацию о том, что ВСУ могли уничтожить центр управления иранскими дронами.

"В нашей разработке находились такие объекты, и мы продолжаем их выискивать. Такой центр не один – мы это осознаем. Но красноречивым является то, что атака (иранских, - ред.) дронов на некоторое время прекратилась. Мы не почиваем на лаврах , не успокаиваем себя тем, что их больше не будет. Мы понимаем, что их много в закупке", – сказала спикер ОК "Юг".

В течение недели Россия атаковала Украину 29 дронами-камикадзе Shahed, треть из них сбиты.