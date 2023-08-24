Атаки беспилотников на Москву призваны давить на психику россиян – военнослужащий Юрий Гудыменко

Об этом в интервью с Юрием Бибиком для Фабрики Новин рассказал военнослужащий, историк по специальности и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Цель воздушных атак на Москву не только в том, чтобы показать неспособность Путина защитить столицу. Все диктаторские страны продают своему народу внутреннюю безопасность, чувство причастности к большим завоеваниям в обмен на их гражданские права, свободы. Диктаторские режимы коллапсируют, когда это равновесие уничтожается: нет безопасности - нет завоеваний. Кроме психологически-философских историй есть еще история сугубо прагматичная. Мы понимаем, что количество ресурсов (человеческих, оруженйых) в этой войне ограничено. Логика ударов по Москвесостоит в том, чтобы рано или поздно заставить россиян и их руководство оттягивать ПВО с фронта на защиту Москвы", - заверил Юрий Гудыменко.

По словам военнослужащего, для психологического давления на жителей Москвы и россиян важную роль будет играть сигнал воздушной тревоги, который будет создавать постоянное напряжение и чувство опасности.

"Для меня лично будет приятным сигналом, когда над Москвой каждый день будет звучать сигнал воздушной тревоги. С одной стороны, это мелочь, с другой - это будет влиять на психику россиян, которые потребуют "защитить сердце России, дать ПВО". Это будет еще одним сигналом, что их любимая "СВО" зашла куда-то не туда и все то, что им говорит Соловьев на 1 канале не является правдой. Я скажу, что очень хотел бы, чтобы москвичи и россияне вообще прятались по подвалам, боялись наших атак, чувствовали то же, что и украинцы. Потому что, когда наши жены с детьми бегали в укрытие, россияне смеялись и говорили, что мы сами себя обстреливаем. С точки зрения человеческой справедливости - это правильно", - подытожил Гудыменко.