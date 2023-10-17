"Атакамсы" себя показали: Зеленский подтвердил применение на фронте американских ракет
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 октября, подтвердил использование украинскими военными американских дальнобойных ракет ATACMS против российских войск
Об этом он сказал в вечернем обращении.
Президент поблагодарил всех союзников Украины за помощь и отметил, что сегодня особая благодарность Соединенным Штатам за ракеты ATACMS, оказавшиеся эффективными на поле боя.
"Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно - "атакамсы" себя показали", - отметил Зеленский.
- В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске.
- Иностранные СМИ писали, что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.
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