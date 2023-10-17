"Атакамсы" себя показали: Зеленский подтвердил применение на фронте американских ракет

Об этом он сказал в вечернем обращении.

Президент поблагодарил всех союзников Украины за помощь и отметил, что сегодня особая благодарность Соединенным Штатам за ракеты ATACMS, оказавшиеся эффективными на поле боя.

"Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно - "атакамсы" себя показали", - отметил Зеленский.