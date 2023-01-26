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Атаками Shahed враг пытается исчерпать ресурсы нашей ПВО, - Згурец

26 января, 2023 четверг
10:13
война с Россией

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что враг обычно использует три элемента атак по Украине

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг обычно использует три элемента атак по Украине - это поднятие самолета в воздух с ракетами "Кинжал", что заставляет нас активизировать радиолокационные средства наблюдения, чтобы активизировать комплексы ПВО. Далее, по выявленным объектам враг пытается осуществлять атаки БПЛА Shahed. Но главная цель этих беспилотников повлиять на исчерпание ресурсов зенитных ракет, которые закрывают Киев. Когда взлетает вражеский ракетоноситель, мы оперативно перебазируем свои комплексы ПВО, они находятся в постоянном движении, чтобы противник не обнаружил месторасположение. После сбития Shahed противник считает, что возможности нашей ПВО уменьшились и можно уже использовать крылатые ракеты, гарантированно сбивающие наше ПВО, - пояснил Згурец.

По словам эксперта, российские ракеты Х-22 наносят наибольшее разрушение.

"Враг также может использовать ракеты С-300 и С-400 для ударов по Киеву. Противник под прикрытием крылатых ракет может использовать С-400 с территории РФ или территории Беларуси", - добавил Згурец.

  • В четверг, 26 января, Россияатаковала Украину ракетами. Известно, что в направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 15 крылатых ракет.

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