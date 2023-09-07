Атака "шахедами": враг запустил несколько групп беспилотников по Украине

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным военных, враг запустил несколько групп "шахедов" из Чауды (Крым) и еще несколько групп – из Приморско-Ахтарска (Кубань, Россия)

В Воздушных силах уточняют, что изменение обстановки, направление движения будет сообщать дополнительно.

В 23:46 ПС ВСУ объявили в Одесской области ракетную опасность и сообщили, что "шахеды" долетают до устья Дуная. В то же время в области прозвучала воздушная тревога.