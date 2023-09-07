Атака "шахедами": враг запустил несколько групп беспилотников по Украине
Российские оккупанты сегодня вечером, 7 сентября, еще раз запустили дроны-камикадзе на территорию Украины
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По данным военных, враг запустил несколько групп "шахедов" из Чауды (Крым) и еще несколько групп – из Приморско-Ахтарска (Кубань, Россия)
В Воздушных силах уточняют, что изменение обстановки, направление движения будет сообщать дополнительно.
В 23:46 ПС ВСУ объявили в Одесской области ракетную опасность и сообщили, что "шахеды" долетают до устья Дуная. В то же время в области прозвучала воздушная тревога.
- Напомним, что в ночь на 7 сентября россияне нанесли удар беспилотниками по Измаильскому району на Одесщине, травмирован один человек, повреждена припортовая инфраструктура
- Российская армия пыталась атаковать "шахедами" Сумщину и Одесщину. Силы ПВО уничтожили в небе над Украиной 25 дронов-камикадзе.
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