Атака российских Су-27 американского беспилотника MQ-9

Над Черным морем два российских истребителя прилагали усилия, чтобы прекратить работу американского беспилотника MQ-9 ВВС США. Отмечается, что перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали горючее и кружили над беспилотником. Они добились того, что этот беспилотник потом пришлось затопить. Госдеп США намерен провести контакт с Россией по поводу этого инцидента. Пока неясно, как удалось разрушить винты этого беспилотника при условии, что российские истребители остались целыми. Но напомню, что мы уже подходим к таким "черным лебедям", сопровождающим любые военные боевые действия.



И это уже не первый случай, когда российские Су над Черным морем предпринимают такие действия. В сентябре прошлого года так же над Черным морем два российских истребителя Су-27 сопровождали находившийся в международной зоне британский разведывательный самолет. Тогда с того самолета был произведен пуск ракеты. Затем министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал письмо Шойгу. Российская сторона объяснила, что это было сделано непринужденно, произошли технические сбои в работе истребителя Су-27.

А сейчас мы имеем второй подобный случай. Такие вещи опасны, потому что они подталкивают к реальному столкновению между странами, которые пытаются быть в стороне от войны в Украине. И США, и Великобритания имеют общие подходы к невыходу войны за пределы Украины. Также мы помним, что российские крылатые ракеты залетали в Румынию , хотя Бухарест этого не признал. Следовательно, опасность связанная с действиями РФ растет, и это может повлечь за собой более глобальные боевые столкновения.

Ситуация на фронтах

Украина сдерживает врага по многим направлениям. Сегодня было заседание Ставки Верховного Главнокомандующего : все члены высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмут .



Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ, отметил, что продолжаются бои на севере, по дуге от Купянска до Угледара. Враг пытается атаковать в сторону Лимана и выйти на Славянск. У Угледара и Гуляйполя противник атакует с севера и юга. Россияне пытаются выйти на южные окраины города Запорожья. Под Марьянкой и Авдеевкой бои продолжаются уже много лет.

Противник планировал разрезать дугу от Купянска до Угледара посередине. Там расположены города Марьянка, Авдеевка и Бахмут, чтобы затем туда направить большое количество своих войск и двигаться из этих городов на север и юг, пытаясь окружить нашу группировку, которая находится на востоке. Учитывая, что мы знаем планы врага, надеюсь, что ему это не удастся.

Майор запаса НГУ рассказал, что там сейчас большое количество военнослужащих, которое россияне мобилизовали и приобщили к боевым действиям. Нам кажется, что у них мало техники и легкая пехота, но это совсем не так. Дело в том, что у них не хватает техники, чтобы обеспечить новомобилизованных людей, а это полмиллиона согласно нормативам штатного расписания российской армии. Однако пока противник имеет преимущество в танках и артиллерии. Только в Луганской области у них сосредоточено около 2 тыс. тяжелой техники, также на юге они имеют такое же количество тяжелой техники. К тому же в этих направлениях еще сконцентрировано по 700 единиц разной артиллерии. На севере сосредоточено ориентировочно 120 тыс. военнослужащих, на юге около 150 тыс., и они продолжают подвозить людей. У них много техники, им не хватает дополнительной.



Гетман заметил, что россияне атакуют на относительно небольшом участке фронта – 10-30 км.

Они имеют определенную тактику ведения боевых действий – большой артиллерийский обстрел и разрушение всего. Затем идет пехота, а затем тяжелая техника. Конечно, на всем участке им не хватит людей, техники и артиллерии, чтобы делать это одновременно по всем направлениям. Они выбрали несколько направлений и пытаются там сосредоточиться. Так и ведутся боевые действия. На небольшом участке сосредотачиваются основные силы, где враг пытается прорвать нашу оборону и линию фронта. А затем в эту щель добавляются другие силы и начинаются наступательные действия. Ничего удивительного, что они атакуют на пяти участках. Сейчас у нас паритет по количеству выстрелов из артиллерии, а на участках, где враг сосредоточился, у них преимущество.

Неудачные попытки российского ОПК

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевски прокомментировал, что сейчас происходит в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Вопреки заявлениям, что российский ОПК переходит к каким-либо мобилизационным мерам, по факту результата не видно. Потенциал у россиян для ведения затяжных боевых действий ниже, чем представляется. И это можно показать на следующих примерах.



Иван Киричевский отметил, что ярче всего пошли с Дальнего Востока к нам на фронт российские МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный – ред.) с корабельными зенитками 2М-3, которые являются двуствольными 25 мм зенитками времен Второй мировой войны. Но прошло 70 лет и россияне полагают, что такими изделиями будут сбивать наши беспилотники или работать по нашей пехоте. Кстати, чтобы обеспечить эффективность такого кустарного изделия, во-первых, россиянам придется выкапывать очень сложный ров, а главная проблема – это 25 мм боеприпасы нестандартного калибра для российских вооруженных сил. Если вспомнить, что сочетание МТ-ЛБ и ЗУ-23-2 традиционно для всех конфликтов на постсоветском пространстве, то получается, что россияне исчерпали запасы свободных ЗУ-23-2, которые являются зениткой и основным тяжелым оружием для пехоты.



Еще один специфический момент, что россияне пытаются модернизировать свои танки Т-62. Осенью прошлого года они надували щеки, которые 800 танков этого типа модернизируют в стандарт Т-62 М образца 2022 года.

Такая модернизация предполагала установку новейшего прицельного устройства, оптико-волоконной станции для борьбы с беспилотниками и более точной стрельбы с закрытых позиций.

Также наваривание в блоки динамической защиты контакт-1 и противокумулятивных решеток.

В теории получалось, что таким образом россияне усиливали самоходную штурмовую пушку, чтобы она была лучше защищена и точнее. Но уже есть данные, которые россияне сами не стали скрывать, что примерно за полгода 103-й бронетанковый ремонтный завод как основной подрядчик по модернизации этих танков выжал из себя только батальон танков.





По некоторым сообщениям россияне эти Т-62М образца 2022 уже перебрасывали на фронт, а когда наши бойцы все трофеи изучили, то никаких таких апгрейдов (англ. upgrade – обновление - ред.) не нашли. Только увидели, что есть более-менее новый прицел.



Военный эксперт Defense Express добавил, что еще была информация об одной импровизированной попытке россиян, а именно – усилить возможности своей тактической авиации, которую они пытаются использовать как летающую артиллерию. То есть, они решили прикрутить собственный "аналог", как им кажется аналог американской бомбы JDAM, созданный на базе советской ФАБ-500.

Дебют этого российского изделия был над временно оккупированным Донецком, то есть россияне высокоточный боеприпас применили в рамках френдлифайера (англ. friendly fire – дружеский огонь – ред.).

Из открытых источников об этом боеприпасе видно, что электроника подкачала. Во-вторых, когда россияне пытались скопировать JDAM, пропустили одну специфическую вещь. Для того чтобы бомба плавнее спускалась, как американский JDAM, то узлов для подвески должно быть в разы больше, чем на советских ФАБ-500. Соответственно, поэтому они и получили неудачный дебют своей высокоточной бомбы, которая, похоже, чуть не упала на их позиции.