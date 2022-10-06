Атака россиян на Ferrexpo. Коррумпированные суды и удар по имиджу Украины

В сентябре Северный апелляционный хозяйственный суд постановил отобрать 40% акций Полтавского ГОКа у международной горнорудной компании Ferrexpo, акции которой торгуются на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE).

Суд постановил лишить ряд иностранных инвесторов купленных ими акций и передать нескольким оффшорным компаниям, которые СМИ неоднократно связывали с находящимися под санкциями США россиянами.

Ferrexpo, торгующаяся Лондонской фондовой бирже, является единственной компанией с украинскими активами, входящей в индекс FTSE250, состоящий из 250 крупнейших компаний, торгующихся в Великобритании.

В июне 2022 г. отраслевой информационно-аналитический портал GMK Center опубликовал исследование, в котором было указано, что Ferrexpo в 2021 году обеспечила 1,3% ВВП Украины и 3% суммарного экспорта товаров.

С момента продажи акций на Лондонской фондовой бирже в 2007 году компания инвестировала в экономику Украины более 3,5 млрд долларов, что составляет 2,5% суммарных капитальных инвестиций в промышленность Украины.

Среди акционеров Ferrexpo, кроме украинского предпринимателя Константина Жеваго, немало авторитетных мировых инвесторов, в том числе крупнейшая инвестиционная компания мира BlackRock, пенсионные фонды, фонды взаимного финансирования (mutual funds), которые покупают компании, входящие в индекс FTSE250.

Таким образом, решение апелляционного суда — пример того, как иностранные инвесторы могут быть лишены инвестиций в Украине.

При этом ни один из публичных чиновников не прокомментировал ситуацию, чтобы успокоить рынки и не пообещал какой-либо реакции государства.

"Недействительный" договор 20 лет спустя

20 сентября 2022 года компания Ferrexpo сообщила на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), что украинский апелляционный суд признал недействительными заключенные 20 лет назад договоры купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ЮГОК).

Продавцами акций в то время были оффшорные компании Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited и Calefort Developments Limited.

Тогда эти компании контролировали владельцы группы VS Energy – российские бизнесмены и политики Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Перед нами продолжение давней истории о попытках вышеуказанных оффшоров отсудить акции ЮГОКа у публичной компании Ferrexpo.

Первые попытки этих четырех компаний отобрать акции Полтавского ГОКа начались в 2005 году. Суды рассматривали дело почти 10 лет, но в результате в 2015 году Высший хозяйственный суд принял окончательное решение, поддержал инвесторов и подтвердил законность указанного договора купли-продажи.

Однако осенью 2020 года оффшоры подали повторный иск. В мае 2021 года суд первой инстанции принял решение отказать оффшорам в иске, повторно подтвердив законность договоров.

Несмотря на это, апелляционный суд решил возможным отменить указанное решение и отобрать акции у иностранных инвесторов, передав их оффшорам, связанным с депутатом российской госдумы.

Факт признания недействительным договора, заключенного 20 лет назад, противоречит европейскому и украинскому законодательству.

В частности, Европейский суд по правам человека неоднократно подчеркивал, что стабильность экономики обеспечивается, в том числе, ограничением сроков для предъявления исков.

Украинский закон для этого устанавливает четкий трехлетний срок, а возможность пересмотра договоров старше 20 лет оставлена только для очень отдельных случаев.

Непонятным остается и тот факт, как это судебное решение будет выполняться на практике. Ведь для этого нужно отменить шесть дополнительных эмиссий акций ЮГОКа, осуществленных за последние 15 лет, в результате которых проданная два десятилетия назад доля размером 40,2% акций на сегодняшний день уменьшилась до 8,5%.

Своим решением апелляционная инстанция требует отдать не предыдущие, а новые акции ЮГОКа,

То есть, судьи решили вернуть оффшорам акции, которые те не оплачивали и которыми никогда не владели. В то же время нынешний владелец купил их, заплатив более $250 млн.

Кто компенсирует средства законным акционерам за акции? Судебное решение этого не объясняет.

Более того, своим решением апелляционный суд фактически игнорирует решения регуляторов – НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам (НКЦБФР), в свое время подтвердивших законность заключенных договоров.

После первой медийной реакции появилось немало версий относительно того, кто является реальным выгодополучателем от решения апелляционной инстанции или кто сегодня стоит за указанными оффшорными компаниями.

С одной стороны, первоначально оффшорные компании имеют следы российской группы VS Energy. СМИ связывают эту группу с Александром Бабаковым – бывшим вице-спикером российской госдумы. Ранее VS Energy получила долю в Никопольском заводе ферросплавов, а ее партнерами были Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Медиа отследили связь этой истории непосредственно с Игорем Коломойским.

Кроме того, среди бенефициаров указанных оффшоров произошли изменения буквально накануне войны – основным владельцем указан гражданин Украины Виталий Гладченко - неизвестный персонаж, получивший контроль над требованиями за пакет акций актива, который стоит сотни миллионов долларов.

Важно отметить эффект, который решение апелляционного суда производит в контексте военного времени. Ведь истцы нанесли удар инвестиционной репутации Украины на одной из крупнейших инвестиционных площадок мира – Лондонской фондовой бирже (LSE).

"Мы можем любить или не любить Жеваго (владельца пакета акций Ferrexpo). Но инвестиционный климат важнее. Это решение не о Жеваго. Это решение об экономике Украины. Об инвестициях в Украину", — заметил заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса в своем сообщении на Facebook.

Инвестклимат: слова расходятся с делами

Первым заинтересованным в законном решении данной проблемы является украинское государство. Ведь, кроме тени на судебную систему, подобные этому решения дискредитируют действия властей по привлечению иностранных инвесторов в украинскую экономику.

Буквально перед заявлением Ferrexpo о решении суда Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с Ларри Финком, генеральным директором крупнейшей инвесткомпании мира BlackRock, возможности привлечения инвестиций в Украину.

Речь шла о помощи в создании Фонда восстановления экономики Украины. Зеленский убеждал, что Украина очень заинтересована в привлечении капитала, благодаря чему будут созданы новые рабочие места и будет расти экономика.

У BlackRock сегодня есть только один актив, связанный с Украиной, - та же компания Ferrexpo. Фонд является акционером Ferrexpo на протяжении многих лет.

Интересно, как чувствовали себя инвестиционный гуру Ларри Финк и его инвестиционные менеджеры, когда на следующий день после разговора с Зеленским узнали о решении украинского суда?

Сразу после общения с Президентом Зеленским BlackRock начала продавать акции своего единственного украинского актива и сократила свою долю в Ferrexpo до менее 5%.

Соответствующее сообщение, обнародованное на сайте Лондонской фондовой биржи LSE и является более четким сигналом иностранным инвесторам относительно перспектив вложения средств в Украину, чем любые разговоры с украинским Президентом.

"Как вы думаете, какой сигнал более понятен для инвесторов? - задается вопросом Фурса. - Куча иностранных инвесторов покупала акции украинской компании, а теперь они с удивлением узнают, что украинские суды решили отыграть назад соглашение 20-летней давности и теперь этим иностранным инвесторам принадлежит только фига с маком. Не из-за Путина. Не из-за войны. А из-за решения украинского суда. Который изобрел машину времени и отправился в прошлое".

Государство держит паузу по поводу этой проблемы – никакой публичной реакции, когда срочно требуются четко понятные правила игры и неукоснительное их соблюдение.

"В данный момент любой иностранный инвестор будет смотреть на любую украинскую компанию, акции которой он покупал или думал купить, как на бомбу замедленного действия. А сотни фондов, владеющих акциями Ferrexpo, подумают, что инвестировать в Украину – это всегда плохая идея (…) Инвесторы будут смотреть не на слова. А на действия. А такие действия говорят сами за себя. И не побуждают к инвестициям в Украину", - добавил Фурса.

Судебная коррупция

Что известно о судьях Северного апелляционного хозяйственного суда, при участии которых было принято решение забрать акции ЮГОКа у Ferrexpo?

Это председатель судья Лариса Кропивная и судьи Светлана Алданова и Лариса Зубец.

Судья Крапивная хорошо знакома с апелляционным делом, поскольку была членом коллегии, рассматривавшей это дело, в частности, в прошлом году. Тогда оффшоры более 10 раз заявляли отводы судьям, пока автоматизированная система не сформировала коллегию, в которую вошли Крапивная и некоторые другие судьи с сомнительной репутацией.

То есть, оффшорные компании упорно выбирали состав коллегии, в который входили только "желательные" судьи, что обычно является очевидным признаком определенной заинтересованности. Это может свидетельствовать о заказном характере апелляционного дела.

В своем заявлении по поводу судебного решения Ferrexpo отметила, что продолжит защищать собственные интересы и интересы своих акционеров и прорабатывает все законные варианты, в том числе право на обжалование этого решения в Верховном Суде.

"На основании подробностей судебного решения, предоставленных апелляционным судом, руководство считает, что Ferrexpo имеет веские аргументы для защиты своей позиции", - указала компания.

Ответчики по этому делу подали кассационное обжалование и потребуют отменить незаконное решение суда.

По словам одного из лидеров профсоюза работников Полтавского горно-обогатительного комбината Дмитрия Винивитина, профсоюз однозначно понимает, что решение о передаче акций ЮГОКа принимали продажные судьи за деньги.

"Мы шокированы этим постановлением. Всеми законными способами мы будем требовать отмены этого решения суда и принимать все законные меры, чтобы такие судьи больше не могли вредить экономике Украины. Они должны быть уволены без права восстановления в должности. Надеемся, что Высший совет правосудия заработает, разберется в этом деле, уволит судей и отменит все привилегии даже для ушедших на пенсию судей", - добавил он.



Василий Мельник, "Цензор.НЕТ"