Атака РФ на Одесский порт подрывает доверие к обязательствам России, - Блинкен
Атака России на Одесский порт подрывает доверие к обязательствам РФ по соглашению об экспорте украинского зерна
Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере.
Соединенные Штаты решительно осуждают атаку России на Одесский порт. Это подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и подрывает доверие к обязательствам России по соглашению о разрешении украинского экспорта”, - написал Блинкен.
- 22 июля Украина и РФ в Стамбуле подписали зеркальные международные соглашения с Турцией и ООН о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
- В 11:00 в субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Загорелся морской порт. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал обстрел порта Одессы Россией сигналом, что РФ будет создавать новые угрозы, требуя снять санкции.
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