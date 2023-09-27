Атака РФ на Киев 21 сентября: СБУ задержала двух корректировщиков
Служба безопасности Украины задержала двоих мужчин по подозрению в корректировке воздушной вражеской атаки на Киев 21 сентября этого года
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По данным следствия, "наведением" российских ракет на Киев занимались двое местных жителей, работавших на главное управление генштаба ВС РФ (известное как ГРУ). В поле зрения военной разведки РФ они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространялись после начала Впоследствии представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева", - говорится в сообщении.
Мужчины, в частности, выспрашивали информацию у знакомых под видом бытовых разговоров, отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны и присылали "куратору" фото и геолокацию объектов энергетической инфраструктуры, которые являлись основной целью врага. За это они получали из РФ деньги.
Отмечается, что накануне 21 сентября задержанные направили оккупантам координаты для удара по Киеву.
В СБУ сообщили, что во время обысков по местам жительства задержанных, у них изъяли телефоны, которые использовали для переписки с "куратором" и фотографирования украинских объектов, банковские карты, на которые поступали средства
Задержанные находятся под стражей, им сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.
Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Украина с утра 21 сентября пережила две волны ракетных атак со стороны РФ. Известно о семи пострадавших в Киеве и троих в области. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.21
- EUR Покупка 40Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное