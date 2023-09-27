Атака РФ на Киев 21 сентября: СБУ задержала двух корректировщиков

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, "наведением" российских ракет на Киев занимались двое местных жителей, работавших на главное управление генштаба ВС РФ (известное как ГРУ). В поле зрения военной разведки РФ они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространялись после начала Впоследствии представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева", - говорится в сообщении.

Мужчины, в частности, выспрашивали информацию у знакомых под видом бытовых разговоров, отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны и присылали "куратору" фото и геолокацию объектов энергетической инфраструктуры, которые являлись основной целью врага. За это они получали из РФ деньги.

Отмечается, что накануне 21 сентября задержанные направили оккупантам координаты для удара по Киеву.

В СБУ сообщили, что во время обысков по местам жительства задержанных, у них изъяли телефоны, которые использовали для переписки с "куратором" и фотографирования украинских объектов, банковские карты, на которые поступали средства

Задержанные находятся под стражей, им сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.