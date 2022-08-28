Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Атака продолжалась с четырех до шести утра. В результате обстрела возникло много пожаров. Разрушения получили ряд частных домов на разных улицах населенного пункта. Спасатели ГСЧС вовремя локализовали пожары. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Александр Старух.

Он также подтвердил, что ночью оккупанты нанесли удар по Запорожью. Два человека получили осколочные ранения.

В ночь с 27 на 28 августа жители Запорожья начали сообщать, чтослышали взрывы , хотя воздушной тревоги не было.

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