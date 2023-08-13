Об этом 13 августа стало известно из их YouTube.

Как известно, в ночь на 19 июля армия РФ ударила по городу ракетами "Оникс", запускаемыми береговым ракетным комплексом "Бастион" из Казачьей Бухты в Севастополе. 23 июля на исторический центр Одессы также выпустили ракеты типа "Оникс", тогда разрушения получили памятники архитектуры, жилые дома и Спасо-Преображенский собор.

По информации журналистов, в Крыму БРК "Бастион" находится на вооружении только у 15 отдельной бригады береговой обороны. Ее создали сразу после оккупации Крыма на базе воинской части, которая до этого находилась в Дагестане.

В 2020 году командиром 15-й ракетной бригады РФ стал Алексей Щербак. Отмечается, что он продолжает работать до сих пор, поэтому вероятно причастен к обстрелам Украины, в частности к обстрелу исторического центра Одессы. Его супруга Галина Щербак также служит в Черноморском флоте РФ. Кроме того, родственники Алексея Щербака живут в Одесской области.

Кроме этого, также участие в обстрелах мог принимать командир дивизиона "Бастион" Александр Мямлин, отвечающий за то, чтобы береговые ракетные комплексы были выведены для пусков как можно скорее. Он приехал в Крым из Краснодарского края, у него есть жена и дочь.

Вместе с ними может быть причастен капитан Алексей Вавилов – начальник пусковой установки, командир ударной батареи БРК "Бастион". Он служил в Дагестане. В 2014 году приехал в Крым, когда там создавали 15-ю ракетную бригаду. Добавляется, что Вавилов управляет запуском ракет. Его жена занимается радиосвязью и служит в русской армии.

Что известно о массированном ударе РФ по Одессе 19 июля

По данным ОК "Юг", российская армия атаковала Одессу и область ракетами Х-59, Х-22 по стратегической авиации и "Ониксами" из берегового ракетного комплекса из временно оккупированного Крыма. Вместе с тем, они запустили по югу "шахеды". Над Одесской областью сбили 8 беспилотников.

Портовую и критическую инфраструктуру россияне атаковали "Ониксами" и Х-22. В результате попадания в зерновой и масляный терминал были повреждены резервуары и оборудование для загрузки. Возник пожар.

Как уточнили впоследствии в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, в результате атаки повреждений получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

В Минагрополитики добавили , что атака РФ в ночь на 19 июля вывела из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. На восстановление понадобится не менее года. Согласно сообщению, в порту Черноморска уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которое должно было быть загружено и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.

В Одесском районе попали в промышленный порт, в разных локациях повреждены два складских помещения - с табаком и фейерверками. Пострадал штатский сотрудник.

В Офисе генпрокурора отметили , что ранения в результате российской атаки получили 10 мирных жителей.