Об этом он заявил в своей программной речи во дворце Бельвю, цитирует "Европейская правда".

"24 февраля Путин не просто нарушил правила и закончил партию. Он бросил саму шахматную доску на пол!" – сказал президент ФРГ.

Также Штайнмайер отметил, что Путин развязал величайшую со времен Второй мировой войну в Европе. Именно она превратила в пепел европейский порядок безопасности.

"В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, осуществил захват земель, поставил под сомнение границы. Российская атака - это нападение на все уроки, которые мир извлек из двух мировых войн", - подчеркнул Штайнмайер.

Он отметил, что 24 февраля разрушило горбачевскую мечту об "общем европейском доме". Президент ФРГ утверждает, что Путин сейчас командует захватнической армией, напавших на украинцев, которые просто защищают свою страну.

"Это атака на право, на принципы отказа от насилия и нерушимости границ. Это атака на все, что мы, немцы, также отстаиваем. Тот, кто пожимает плечами и спрашивает: "Какое отношение эта война имеет к нам, немцам, к войне?", не имеет ни чувства ответственности, ни чувства истории. Мы, немцы, не можем преобладать в Европе с таким отношением - это неправильно!" – заявил Штайнмайер.

Поэтому, по его словам, Германия поддерживает Украину и будет поддерживать столько, сколько необходимо. Это поддержка военная, политическая и финансовая.

"Это включает остро необходимую поддержку для скорейшего восстановления после подлых нападений России на энергоснабжение, отопление, горячую воду, на все формы жизненно важной инфраструктуры с приближением зимы", - отметил президент Германии.

25 октября президент ФРГ Штайнмайер прибыл с неожиданным визитом в Киев. Его букетом ирисов и открыткой поздравила Укрзализныця, на чьем утреннем поезде он ехал.

Также в этот день он во время воздушной тревоги в Черниговской области был вынужден спуститься в бомбоубежище, где пообщался с простыми черниговцами.

26 октября Штайнмайер заявил, что ситуация гораздо страшнее, чем представляют люди в Германии, а надежды на мирные переговоры пока нет.