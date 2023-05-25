Видео с момента попадания 25 мая обнародовал неофициальный канал украинских военных "Оперативный ВСУ".

"Кадры из морского беспилотника, все же поразившего российский разведывательный корабль "Иван Хурс", потеря которого достаточно чувствительна для российского флота", - говорится в тексте сообщения у телеграмм.

Видео распространил также глава Минцифры Михаил Федоров, подписав:

"Минобороны РФ заявляло, что атака была "безуспешной" и все три дроны уничтожили, но на кадрах видно противоположное. Скорее всего, "Иван Хурс" был подбит".

"Украинская правда", со ссылкой на собственные источники, подтвердила подлинность видео и отметила, что российский корабль получил повреждения в результате атаки.

"Не затонуло, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют", - отметил источник.