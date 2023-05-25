Атака на разведкорабль ВМС РФ: морские дроны поразили и существенно повредили судно, - СМИ
Российский разведывательный корабль "Иван Хурс", вероятно, получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов в акватории Черного моря
Видео с момента попадания 25 мая обнародовал неофициальный канал украинских военных "Оперативный ВСУ".
"Кадры из морского беспилотника, все же поразившего российский разведывательный корабль "Иван Хурс", потеря которого достаточно чувствительна для российского флота", - говорится в тексте сообщения у телеграмм.
Видео распространил также глава Минцифры Михаил Федоров, подписав:
"Минобороны РФ заявляло, что атака была "безуспешной" и все три дроны уничтожили, но на кадрах видно противоположное. Скорее всего, "Иван Хурс" был подбит".
"Украинская правда", со ссылкой на собственные источники, подтвердила подлинность видео и отметила, что российский корабль получил повреждения в результате атаки.
"Не затонуло, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют", - отметил источник.
- Напомним, министерство обороны РФ заявило, что утром 24 мая разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота РФ атаковали скоростные беспилотные корабли ВСУ. В РФ утверждали, что якобы все беспилотники уничтожили огнем из штатного вооружения в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.
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